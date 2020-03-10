Президент Китаю відвідав епіцентр спалаху коронавірусу

Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін (lowyinstitute.org)

Сі Цзіньпін відвідав лікарню "Хошэньшань" в Ухані

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 відвідав місто Ухань у провінції Хубей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Сіньхуа.

Повідомляється, що лідер КНР прибув у епіцентр спалаху вірусу для перевірки епідеміологічної ситуації в місті.

Зокрема, Сі Цзіньпін відвідав лікарню "Хошеньшань" в Ухані. Президент Китаю проінспектував процес прийому та лікування пацієнтів, а також перевірив захисні заходи для медичних працівників. Крім того, китайського президента ознайомили з науковими дослідженнями національних вірусологів у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Зазначимо, що за останню добу в Китаї були виявлені лише 19 нових випадків зараження COVID-19, 17 з них інфікувалися у провінції Хубей. Це рекордно низький показник у країні з січня. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в материковому Китаї досягла 80 754 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в спеціальній експертній комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР прогнозують, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.