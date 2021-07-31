Президент Ізраїлю втретє вакцинувався від коронавірусу

Президент Ізраїлю в п'ятницю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. Іцхак Герцог почав кампанію вакцинації бустерними дозами людей старше 60 років, для уповільнення поширення штаму "Дельта".
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на Reuters.
60-річний Герцог отримав бустерну дозу вакцини Pfizer в медичному центрі Шеба в Рамат-Гані біля Тель-Авіва.
Разом з президентом бустерну дозу вакцини отримала і його дружина.
Подружжя супроводжував прем'єр-міністр Нафталі Беннетт, який підкреслив важливість швидких щеплень у боротьбі з пандемією COVID-19.
"Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше", - сказав Беннетт.
Третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за п'ять місяців до цього. При цьому третій укол не зможуть отримати ті, хто вилікувався від COVID-19 і не був вакцинований.
Нагадаємо, раніше в американській компанії Pfizer заявили, що третя доза її вакцини від коронавірусу збільшує рівень антитіл в 11 разів.