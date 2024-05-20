Президент Ирана погиб в авиакатастрофе: что известно на данный момент

При подготовке материала использовалась информация от Reuters, Bloomberg, местных иранских СМИ IRNA и Mehr News, турецкого издания Anadolu Agency и Института изучения войны (ISW).

"Жесткая посадка"

Информация о "жесткой посадке" вертолета, на борту которого находился Раиси, начали распространять местные СМИ Ирана, однако официального подтверждения этому не было. Позже выяснилось, что вместе с президентом также летел и глава Министерства иностранных дел (МИД) Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

В целом история с авиакатастрофой сопровождалась большим количеством вбросов. В качестве примера была информация о том, что один из пассажиров президентского борта якобы вышел на связь. Более того, местное издание Mehr писало, что Раиси едет в Тебриз на автомобиле в составе кортежа.

Как рассказывало Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника, авиакатастрофа произошла при возвращении из визита в Азербайджан. Вертолет пересекал горную местность в сильном тумане. После информации об авиакатастрофе в Иране прекратило регулярные программы государственное телевидение, чтобы показать "молитвы за президента по всей стране".

Поисково-спасательная операция

В Иране сразу организовали поисково-спасательную операцию, которая усугублялась сильным туманом, а также суровыми погодными условиями. Всего участвовало 65 спасательных отрядов.

Согласно сообщению местных СМИ, которые ссылались на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции, в провинции Восточный Азербайджан якобы был получен сигнал вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.

Тегеран запросил у Анкары поисково-спасательный вертолет ночного видения. Турция, со своей стороны, дополнительно направила 32 альпинистов-спасателей, 6 транспортных средств, БпЛА Akıncı.

Также помочь Ирану вызвался и российский диктатор Владимир Путин.

Уже в 6 утра появилась информация о том, что спасатели обнаружили место падения вертолета. Впрочем, никаких признаков того, что кто-то мог выжить после авиакатастрофы - не было.

Позже Reuters писало, что вертолет после падения полностью сгорел. В то же время, официальной информации о судьбе пассажиров еще не было.

Кроме Раиси погибли и другие чиновники

Согласно сообщению Mehr, в результате авиакатастрофы погибли:

Ибрагим Раиси, президент Ирана;

Хосейн Амир Абдоллахиан, глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана;

Малек Рахмати, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана

Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан

несколько других не названных лиц.

В частности смерть президента также подтвердил вице-президент Ирана. Тем временем местное правительство готовится к экстренному заседанию.

Гибель Раиси будет иметь последствия

Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), гибель Раиси будет иметь тяжелые последствия при передаче власти верховного лидера. Он был основным претендентом на смену Али Хаменее.

"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера, - пишет ISW.

В то же время гибель президента не повлияет на нынешнюю траекторию режима, которая построена на жесткой внутренней и региональной политике.

Между тем, как пишет Bloomberg, на фоне гибели Раиси, стоимость золота подскочила к историческому максимуму.