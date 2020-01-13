Президент Ірану схвалив внесення Пентагону до списку "терористичних організацій"

У понеділок, 13 січня, президент Ірану Хасан Рухані схвалив внесення Пентагону та армії США в список терористичних організацій" після того, як парламент країни проголосував за відповідну резолюцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Нагадаємо, приводом для прийняття цієї резолюції стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані американськими військовими в Іраку.

Повідомляється, що в список "терористів" потрапили всі представники армії США, а також пов'язані з Пентагоном компанії, причетні до вбивства Сулеймані. До цього Тегеран визнавав "терористичною організацією" тільки Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначимо, Сулеймані був ліквідований в результаті авіаудару ВПС США 3 січня 2020 року, ракети вразили ціль під час від'їзду машин з території аеропорту Багдада, куди він прибув на літаку з Сирії. В результаті американської спецоперації всього загинули вісім осіб.

7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство Сулеймані.