Президент Грузії закликає уряд запровадити обов'язкову вакцинацію для груп ризику

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для груп ризику. Також в країні можуть ввести COVID-паспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Грузия Online ".

"Я звертаюся до влади із закликом вжити термінових та жорстких заходів - зробити вакцинацію обов'язковою для груп ризику. Ввести COVID-паспорт для входу в публічні простори, а також платне лікування для нещеплених людей", - пише пресслужба.

Водночас президент звернулась до медіа з проханням збільшити висвітлення проблеми пандемії коронавірусу, а громадянський сектор - бути активнішими.

Також Зурабішвілі звернулася до Патріархії з закликом надати чіткі вказівки й приклади священнослужителям, які проповідують відмову від вакцинування.