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Президент Грузії закликала зробити платним лікування від COVID-19 для невакцинованих

Автор: РБК-Україна

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що лікування коронавірусу в країні має бути платним для громадян, які відмовилися від вакцинації. За її словами, епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні є трагічною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі зазначила, що відсоток вакцинованих у Грузії дуже низький. У лікарнях перебувають 99% невакцинованих пацієнтів, а більшість із них у тяжкому стані.

За словами глави держави, у цій ситуації "винні всі": уряд, який не робить достатньо кроків, щоб закликати громадян вакцинуватися, політичні партії, які проводять акції за участю великої кількості людей, священнослужителі, які не засуджують "антивакцинаторів".

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для груп ризику.

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ГрузіяВакцинація