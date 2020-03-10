Президент Грузії скасувала візит до України через коронавірус

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Як зазначається, Зурабішвілі скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

"Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Грузії зросло до 23 осіб.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Ще 12 млрд доларів дасть Світовий банк.

Крім того, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані.