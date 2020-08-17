Президент Німеччини звернувся до Лукашенка із закликом припинити насильство

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав главу Білорусі Олександра Лукашенка до діалогу з опозицією. Він також звернувся до силовиків країни із закликом не застосовувати насильство проти учасників акцій протесту.

Про це повідомляє DW.

"Я апелюю до президента Лукашенка йти шляхом переговорів. Робити ставку не на насильство, а на діалог", - сказав Штайнмаєр.

Військові, за словами президента Німеччини, не повинні чинити гріх, застосовуючи насильство проти свого народу.

"Люди цієї багатостраждальної, але гордої країни заслуговують на нашу солідарність і підтримку", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше у МЗС Німеччини розповіли, які готують санкції проти влади Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі та почав розробку санкцій стосовно винних у насильстві під час протестів.

Також РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ країн-учасників Європейського союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі.