RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Філіппін пригрозив громадянам позбавленням волі за відмову від вакцинації

Автор: Артур Родивилов

Президент Філіппін пригрозив позбавленням волі співгромадянам, які відмовляються від щеплення проти коронавірусної інфекції. Радріго Дутерте виступив з телезверненням.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Водночас чиновники від сфери охорони здоров'я запевняють, що вакцинація є добровільною, хоча і настійно рекомендованою процедурою.

Влада азійської республіки зі 108 млн жителів розраховує до кінця року прищепити 70 млн осіб, проте на цей час повний курс вакцинації пройшли 2,1 мільйона.

Нагадаємо, Філіппіни обмежили використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Водночас Африканський союз відмовився від планів закупити препарат.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявив можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірний.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація