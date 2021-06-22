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Президент Філіппін пригрозив громадянам позбавленням волі за відмову від вакцинації

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Маніла, Вівторок 22 червня 2021 04:35
Президент Філіппін пригрозив громадянам позбавленням волі за відмову від вакцинації Фото: президент Філіппін Радріго Дутерте (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Філіппін пригрозив позбавленням волі співгромадянам, які відмовляються від щеплення проти коронавірусної інфекції. Радріго Дутерте виступив з телезверненням.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Водночас чиновники від сфери охорони здоров'я запевняють, що вакцинація є добровільною, хоча і настійно рекомендованою процедурою.

Влада азійської республіки зі 108 млн жителів розраховує до кінця року прищепити 70 млн осіб, проте на цей час повний курс вакцинації пройшли 2,1 мільйона.

Нагадаємо, Філіппіни обмежили використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Водночас Африканський союз відмовився від планів закупити препарат.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявив можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, у ВООЗ заявили, що зв'язок між використанням вакцини компанії AstraZeneca і появою тромбів імовірний.

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