Президент Філіппін запропонував щеплювати уві сні всіх, хто не бажає вакцинуватися

"Я знаю, що багато хто все ще не хочуть (щепитися - ред.). Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Заберімося (до них - ред.) додому і зробимо щеплення, (поки - ред.) вони сплять", - сказав Дутерте.

Своєю чергою він також звернувся до населення з вимогою дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, "оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".

За останніми даними, в країні вже ввели майже 50 млн доз різних вакцин від COVID-19.

Зокрема, імунізацію пройшли понад 23 млн осіб, однак влада планує щепити до кінця цього року до 70 млн осіб.