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Президент Філіппін запропонував щеплювати уві сні всіх, хто не бажає вакцинуватися

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Філліпіни, Вівторок 12 жовтня 2021 09:10
Президент Філіппін запропонував щеплювати уві сні всіх, хто не бажає вакцинуватися Фото: президент Філіппін запропонував щеплювати уві сні всіх, хто не бажає вакцинуватися (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Філіппін Родріго Дутерте ініціював "новий підхід" для вакцинації від COVID-19 тих, хто не бажає її проходити. Він запропонував щеплювати таких людей під час сну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ptv News.

"Я знаю, що багато хто все ще не хочуть (щепитися - ред.). Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Заберімося (до них - ред.) додому і зробимо щеплення, (поки - ред.) вони сплять", - сказав Дутерте.

Своєю чергою він також звернувся до населення з вимогою дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, "оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".

За останніми даними, в країні вже ввели майже 50 млн доз різних вакцин від COVID-19.

Зокрема, імунізацію пройшли понад 23 млн осіб, однак влада планує щепити до кінця цього року до 70 млн осіб.

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Филиппины Вакцина від коронавірусу
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