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Президент ФІФА заразився на коронавірус

Автор: Максим Зайченко

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав позитивний результат на COVID-19. У нього легкі симптоми хвороби.

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Про це йдеться в заяві ФІФА 27 жовтня, передає агентство Reuters.

Інфантіно повідомив про легкі симптоми, він знаходиться на самоізоляції. Він пробуде на карантині як мінімум 10 днів.

Нагадаємо, раніше проти Інфантіно відкрили справу у Швейцарії. Його підозрюють у підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року прокуратура Швейцарії порушила нову справу проти екс-президента ФІФА Блаттера.

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