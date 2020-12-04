Президент Естонії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим COVID-19

Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com/eu2017ee)

Президент Естонії Керсті Кальюлайд знаходиться на самоізоляції. Вона у вівторок, 1 грудня, спілкувалася з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження COVID-19.

Про це Кальюлайд повідомила у Facebook.

"Я вважаюся контактною особою і тому має залишатися в самоізоляції, згідно з інструкціями департаменту здоров'я", - повідомила вона.

При цьому Кальюлайд додала, що вона відчуває себе добре, а тест на коронавірус, який вона здала сьогодні, виявився негативним.

Нагадаємо, 10 листопада Кальюлайд також йшла на карантин через контакт з хворим COVID-19.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада король Іспанії Філіп VI пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якого виявили коронавірус.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозри на коронавірус.

Додамо, що прем'єр Великобританії Борис Джонсон самоізолювалося через контакт з хворим на коронавірус. Раніше він вже перехворів COVID-19.