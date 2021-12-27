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Президент Чехії заявив про ризик терактів у Європі після виходу США з Афганістану

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Прага, Понеділок 27 грудня 2021 00:32
Президент Чехії заявив про ризик терактів у Європі після виходу США з Афганістану Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Мілош Земан вважає можливими нові теракти в Європі унаслідок виходу НАТО з Афганістану. За його словами, міжнародна ситуація погіршилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Земана під час різдвяного привітання по телебаченню.

За словами Мілоша Земана, "афганський Мюнхен", судячи з усього, призведе до посилення міграційних потоків з Афганістану.

"Цей "афганський Мюнхен", судячи з усього, призведе до посилення міграційних потоків з Афганістану, але перш за все до посилення ризику, в тому числі в Європі, нових терористичних атак, подібних атакам на нью-йоркських "близнюків", - заявив він.

Нагадаємо, "Талібан" наполягає на вивільненні мільярдів доларів з резервів центрального банку, які були заблоковані США і Європою після захоплення влади в Афганістані таліб. Вони заявили, що в іншому випадку найгірше доведеться Європі, якщо гроші не повернутися.

Додамо, що США не дадуть доступ талібам до резервів центрального банку. Однак згодні на гуманітарну допомогу афганцям.

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