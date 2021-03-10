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Президент Чехії хоче відставки голови МОЗ за стримане ставлення до російської вакцини

Новость на русском → Прага, Середа 10 березня 2021 16:30
Президент Чехії хоче відставки голови МОЗ за стримане ставлення до російської вакцини Фото: Мілош Земан (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував голову Міністерства охорони здоров’я Яна Блатни за те, що він стримано ставиться до російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Він разом з главою уряду обговорить відставку міністра.

Про це повідомляє Parlamentní listy.

За словами Земана, глава МОЗ Чехії та директор Державного інституту з контролю за медикаментами перешкоджають реєстрації в країні російської вакцини від коронавірусу.

"Якщо мільйони людей не вакцинують цими вакцинами, російською і китайською, тоді цих двох осіб потрібно звинувачувати за нові смерті, яких можна було уникнути. У нас вже по дві сотні померлих за добу", - заявив президент.

Після цього Ян Блатни заявив, що не збирається сам йти у відставку та намагається виконувати свої обов’язки якнайкраще.

Зазначається, що Блатни наполягає на тому, щоб Чехія дочекалася допуску вакцини регулятором ЄС, перш ніж розглядати її використання. Такої ж думки нещодавно дійшли на нараді, серед учасників якої був і президент Земан.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".

Крім того, Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини.

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