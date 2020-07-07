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Президент Бразилії виступав проти карантину і заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус   
Автор: РБК-Україна

Жаир Болсонару називав коронавірус "невеликим грип"

Президент Бразилії Жаир Болсонару заразився коронавірусом. За його словами, нещодавній тест на COVID-19 дав позитивний результат.

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Про це повідомляє Washington Post.

Зазначимо, що Болсонару відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржує.

Також президент Бразилії називав коронавірус "невеликим грип" і відвідував мітинги проти карантину.

Нагадаємо, в березні з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.

Крім того, Болсонару також заявив про плани своєї країни покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Жаир Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики по коронавірусу.

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