Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в першу чергу на переговорах з РФ необхідно зрозуміти, чи готовий Кремль зупинити війну. Також важливо знати, на що піде Росія, якщо Україна не буде згодна на ті чи інші компроміси.

"Перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче Росія взагалі зупинити війну. Перш за все, необхідно знайти формат, в якому ми повинні мати розуміння в цілому, чи хоче Росія зупинити війну. Тому що ми можемо до всього іншого навіть не дійти", - сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що яким би складним не був діалог з Путіним він повинен відбутися, оскільки це краще, ніж війна. Але він зазначив, що мова йде саме про діалог, а не ультиматуми.

"У діалозі можна знайти компроміси. Для мене будь-які компроміси - в часі. Тому що зараз ця ненависть буде до кожного слова, до кожної вимоги, до кожного курсу, до кожного гаранта безпеки. Треба, щоб минув час", - заявив Зеленський, говорячи про зустріч з Путіним.