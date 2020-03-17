Претендент на пост глави партії Меркель заразився коронавірусом

Один з основних претендентів на пост глави партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заразився коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як повідомляється, Мерц до кінця наступного тижня буде поміщений на карантин вдома.

на засіданні Християнсько-демократичний союз ухвалила рішення відкласти проведення з'їзду, на якому мали обрати нового лідера політичної сили, з-за коронавіруса.

Відзначимо, що в Німеччині одразу два політика оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу. Одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Другим - колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.

Євросоюз виділить 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса в Європі.