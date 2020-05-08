У прес-секретаря віце-президента США підтвердили COVID-19

Наголошується, що глава прес-служби Пенси заміжня за одним

При цьому наголошується, що ще один співробітник апарату американського віце-президента заразився коронавірусом. Проте на цей час не повідомляється, хто саме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із співробітників апарату Майка Пенси заразився коронавірусом. Через це на деякий час довелося американського віце-президента відкласти робочий візит в штат Айова.

Крім того, мав тісного контакту з інфікованим. Віце-президент і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.