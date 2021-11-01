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Прес-секретар Білого дому Псакі заразилася коронавірусом

Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила в неділю ввечері, що отримала позитивний результат на COVID-19. Вона вирішила не їхати з президентом США Джо Байденом на саміт G20 в Рим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Члени її сім'ї раніше отримали позитивні тести.

"В останній раз я контактувала з президентом Байденом у вівторок, коли ми сиділи на відстані понад шість футів один від одного і були в масках. Завдяки вакцині я відчула тільки легкі симптоми, що дозволило мені продовжувати працювати з дому", - заявила вона.

Прессекретар Білого дому зазначила, що після консультацій прийняла рішення в середу не супроводжувати Байдена в закордонній поїздці через позитивні тести її сім'ї.

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Коронавірус