Прес-секретар Білого дому Псакі заразилася коронавірусом

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила в неділю ввечері, що отримала позитивний результат на COVID-19. Вона вирішила не їхати з президентом США Джо Байденом на саміт G20 в Рим.

Члени її сім'ї раніше отримали позитивні тести.

"В останній раз я контактувала з президентом Байденом у вівторок, коли ми сиділи на відстані понад шість футів один від одного і були в масках. Завдяки вакцині я відчула тільки легкі симптоми, що дозволило мені продовжувати працювати з дому", - заявила вона.

Прессекретар Білого дому зазначила, що після консультацій прийняла рішення в середу не супроводжувати Байдена в закордонній поїздці через позитивні тести її сім'ї.