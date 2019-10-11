Прес-марафон Зеленського і нові ціни на газ: новини за 10 жовтня

Про що Зеленський говорив на прес-марафоні: головне

Прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським відбувся 10 жовтня в Києві. Спілкування з Журналістами тривало 14 годин. Всі подробиці про зустріч президента з журналістами - в матеріалі РБК-Україна.

"Нафтогаз" попередив про перехід на ринкові ціни на газ для населення

З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни на газ для населення. Повідомляється, що зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.

Трамп отреагировал на заявление Зеленского по поводу их разговора

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова президента України Володимира Зеленського під час прес-марафону про те, що Трамп не тиснув на нього. "Президент України тільки що знову рішуче заявив, що президент Трамп не чинив жодного тиску і не робив абсолютно нічого поганого. Він використовував самий сильний мову з усіх можливих. Це має покласти край цій афері демократів", - написав Трамп в своєму твітері.

Виплати для українців: кому очікувати підвищення після індексації у жовтні

В Україні очікується підвищення соціальних виплат, пенсій і заробітних плат для декількох категорій українців після індексації доходів, яка відбудеться в жовтні згідно із законом №1282 – XII. Стало відомо, кому очікувати підвищення після індексації у жовтні

В Україні дозволили будувати будинки висотою до 150 метрів

В Україні з 1 січня 2020 року набувають чинності нові державні будівельні норми щодо висотних будинків. Вони збільшують максимальну висоту споруджуваних будинків до 150 метрів. Нині ж дозволяється будувати житлові та громадські висотні будівлі лише до 100 м.