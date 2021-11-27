Прес-конференція Зеленського та новий штам COVID-19: новини за 26 листопада

Президент Володимир Зеленський провів прес-марафон, новий штам коронавірусу загрожує черговим сплеском захворюваності у світі, в центрі Києва натовп неадекватів напав на відомий клуб "Хвильовий". Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 26 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні

Пресмарафон президента Володимира Зеленського в Києві відбувся в п’ятницю, 26 листопада. Глава держави п'ять з половиною годин відповідав на запитання українських та закордонний ЗМІ.

Всі подробиці спілкування Зеленського з журналістами - в матеріалі РБК-Україна.

Колективна оборона НАТО не поширюється на Україну, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився щодо захисту України у разі прямої загрози. Принципи колективної оборони не поширюються на нашу країну. Про це Столтенберга заявив під час пресконференції.

"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує цю країну", - заявив генсек.

Новий штам COVID-19. Чим небезпечний вірус

Новий штам коронавірусу з Південної Африки загрожує черговим сплеском захворюваності у світі. Вчені припускають, що він потенційно небезпечніший за "Дельту" і може поширюватися зі стрімкою швидкістю. Країни вже почали закривати кордони, а ВООЗ збирається на екстрену нараду.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". Що відомо про нову мутацію коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.

В центрі Києва натовп неадекватів нападав на людей (відео)

У Києві група молодиків здійснила напад на відомий клуб "Хвильовий" на Подолі на Контрактовій площі, коли там відпочивали відвідувачі, розбила там вікна та ламала двері, після чого продовжила свій руйнівний "рейд" і в інші заклади.

Є інформація, безчинства на вулицях Києва влаштовують агресивні молодики, більшість з яких є учасниками ТГ-спільноти "Катарсис", яке називає себе "спілкою культурних консерваторів". Подробиці та відео з місця подій - в матеріалі Styler.

Без ярмарку, з ковзанкою і новими локаціями: організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022

Головна новорічна ялинка-2022 у Києві цього разу обіцяє стати найнезвичайнішою у світі, зазначив президент Folk Ukraine, організатор свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Офіційне відкриття головної святкової ялини-2022 на Софійській площі відбудеться за традицією 19 грудня, на День святого Миколая, о 17.00. Також на Софійській площі будуть вертепи та панно з фігурами 38 героїв святого сімейства. Добруцький висловився про плани облаштувати нову локацію - навпроти Верховної Ради в Маріїнському парку. Детальніше про те, якою буде ялинка-2022 – в матеріалі Styler.

Дощ з мокрим снігом накриє Україну: де буде найбільш неприємна погода

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде дуже неприємна. Країну накриє спочатку проливними дощами зі штормовим вітром, а потім у більшість областей увірветься мокрий сніг з похолоданням. Детальніше про те, яка погода чекає українців найближчими днями – в матеріалі Styler.