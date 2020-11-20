На подолання наслідків пандемії COVID-19 потрібно 38 млрд доларів, - Єврокомісія

Фото: Урсула Фон дер Ляєн (flickr.com/european_parliament)

На подолання наслідків пандемії коронавірус світовій спільноті треба буде витратити щонайменше 38 мільярдів доларів. На сьогодні світовій спільноті доступні тільки 4 млрд доларів.

Про це йдеться у заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, розміщеній на офіційному сайті ЄК.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія звернулася до країн G20 з проханням підтримати роботу з мобілізації необхідних фондів, щоб зібрати необхідну для подолання наслідків пандемії суму коштів.

Вона зазначила, що на закупівлю вакцини від коронавірусу для глобального механізму COVAX вже внесли майже 2 млрд доларів, але всього для закупівлі вакцин у 2021 році необхідно близько 5 млрд доларів.

"Фонди будуть також необхідними для тестування та лікування за програмою ACT-Accelerator", - додала глава ЄК.

Нагадаємо, європейські лідери планували провести відеоконференцію, щоб обговорити заходи спільного реагування на коронавірус.

Додамо, нещодавно Єврокомісія підписала контракт з компанією CureVac про закупівлю 225 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Це вже четвертий контракт ЄК на закупівлю вакцини.