Преміальний седан Bentley Flying Spur став ще розкішнішим з флагманською версією Mulliner

Британський автовиробник Bentley представив топову модифікацію седана Flying Spur. Версія Mulliner отримала гібридний силовий агрегат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Новий Bentley Flying Spur Mulliner став першим гібридом з шильдиком підрозділу Mulliner. Представлений в американському Монтереї Flying Spur Mulliner - це найрозкішніша версія британського седана. Наприклад, для салону запропоновано вісім оригінальних триколірних комбінацій.
З новим гібридним силовим агрегатом, в основі якого лежить 6-циліндровий бензиновий мотор, седан розганяється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, а максимальна швидкість складає 285 км/год.
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