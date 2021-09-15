RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єру Гаїті можуть заборонити виїзд з країни через справу про вбивство президента

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі можуть заборонити виїзд з країни. Також йому можуть пред'явити звинувачення в якості підозрюваного у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моисе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З таким проханням звернувся до судді Ченальда Огюстена, який розслідував справу про вбивство Моісе, головний прокурор Гаїті Бед-Форд Клод.

У листі йдеться, що

Прем'єр-міністр Гаїті Генрі відхилив висунуті проти нього звинувачення і назвав це політиканством. За його словами, "ніякі відволікання, запрошення, виклики, маневри, загрози або ар'єргардні дії" не відвернуть його від роботи.

Нагадаємо, що Генрі викликали на допит у справі про вбивство президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент