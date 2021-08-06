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Прем'єра Сент-Вінсент і Гренадін поранили під час протестів проти обов'язкової вакцинації

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністра Карибської держави Сент-Вінсент і Гренадін Ральфа Гонсалвеша поранили під час протестів у столиці Кінгстауні. Постраждав також один з протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News784.

За даними ЗМІ, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп, який протестує у зв'язку з поправками до законодавства про охорону здоров'я.

Згідно з ним, низка категорій держслужбовців мають пройти обов'язкове вакцинування від COVID-19.

На опублікованій фотографії Гонсалвеш у закривавленій сорочці отримує першу допомогу в лікарні. За попередньою інформацією, причиною травми стало те, що один з протестувальників кинув у нього твердий предмет.

Проти поправок до законодавства виступають низка профспілок. На їхню думку, поправки порушують фундаментальні права громадян.

Сент-Вінсент і Гренадіни - держава в південній частині Карибського моря, розташоване на великому острові Сент-Вінсент і ланцюгу більш дрібних островів.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці у Франції розганяли сльозогінним газом мітингувальників, які протестували проти "паспортів здоров'я".

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протестВакцинація