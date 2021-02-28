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Прем'єр Угорщини отримав першу щеплення від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm.

Про це Орбан повідомив в Facebook.

"COVID 2/110. Я вакцинован", - написав він.

Кілька місяців тому Орбан виступав за вакцинацію китайською вакциною від коронавірусу.

"

Нагадаємо, вчора від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Зазначимо, що Угорщина отримала вакцин від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату

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Новини України УгорщинаВиктор ОрбанвакцинаціяКоронавірус
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