Прем'єр Угорщини отримав першу щеплення від COVID-19

У неділю, 28 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm.
Про це Орбан повідомив в Facebook.
"COVID 2/110. Я вакцинован", - написав він.
Кілька місяців тому Орбан виступав за вакцинацію китайською вакциною від коронавірусу.
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Нагадаємо, вчора від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.
Зазначимо, що Угорщина отримала вакцин від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.
Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.
Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату