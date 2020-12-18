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Прем'єр Словаччини заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Матович написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я сьогодні один з вас", - написав він.

Проте ніяких подробиць про своє самопочуття він не повідомив, проте опублікував скрін результату тесту на коронавірус.

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"Різдвяні канікули я повинен був провести помічником у лікарні. Тепер плани, швидше за все, будуть дещо іншими. Так, за статистикою я повинен вижити без шкоди, але якби у мене була можливість пожертвувати своїм життям за життя тисяч невинних жертв, я б це зробив", - написав Матович.

Фото: скрін результату тесту Ігоря Матовича (facebook.com/igor.matovic.7)

Нагадаємо, у помічника обраного президента США Джо Байдена Седріка Річмонда підтвердили зараження коронавірусом.

Додамо, що 16 грудня секретар Держдепу США Майк Помпео пішов на самоізоляцію після спілкування з людиною, у якого пізніше підтвердили коронавірус.

Крім того, напередодні голова департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус.

Також вчора президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус.

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