Прем'єр Нової Зеландії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пішла в самоізоляцію. Рішення було прийнято після того, як вона контактувала з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ардерн не має симптомів і відчуває себе добре. Прем'єр Нової Зеландії пройде обстеження в неділю.
Вона перебуватиме на самоізоляції до вівторка, 1 лютого.
Вона знаходиться в ізоляції відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я країни.
Нагадаємо, раніше Джасінда Арден скасувала своє весілля через введення нових обмежень у Новій Зеландії через коронавірус.
Крім того, у Новій Зеландії ввели одні з найжорсткіших строгих обмежень у світі. Країна залишалася закритою практично для всіх мандрівників з усього світу протягом майже двох років.