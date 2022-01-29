Прем'єр Нової Зеландії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пішла в самоізоляцію. Рішення було прийнято після того, як вона контактувала з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ардерн не має симптомів і відчуває себе добре. Прем'єр Нової Зеландії пройде обстеження в неділю. Вона перебуватиме на самоізоляції до вівторка, 1 лютого. Вона знаходиться в ізоляції відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я країни.