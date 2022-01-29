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Прем'єр Нової Зеландії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим

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Субота 29 січня 2022 15:48
Прем'єр Нової Зеландії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим Фото: прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн (flickr.com/nztradeandenterprise)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пішла в самоізоляцію. Рішення було прийнято після того, як вона контактувала з людиною, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ардерн не має симптомів і відчуває себе добре. Прем'єр Нової Зеландії пройде обстеження в неділю.

Вона перебуватиме на самоізоляції до вівторка, 1 лютого.

Вона знаходиться в ізоляції відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, раніше Джасінда Арден скасувала своє весілля через введення нових обмежень у Новій Зеландії через коронавірус.

Крім того, у Новій Зеландії ввели одні з найжорсткіших строгих обмежень у світі. Країна залишалася закритою практично для всіх мандрівників з усього світу протягом майже двох років.

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Прем'єр-міністр Новая Зеландия Коронавірус
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