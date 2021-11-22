Прем'єр Нідерландів про заворушення через COVID-обмеження: насильство з боку ідіотів

"Заворушення в Роттердамі і в декількох містах по всій країні є чистим насильством під виглядом протесту. Я розумію, що в суспільстві існує велика напруженість, тому що ми так довго мали справу зі злом у вигляді коронавірусу", - заявив Рютте.

При цьому прем'єр Нідерландів підкреслив, що завжди захищатиме право на протест.

"Я ніколи не змирюся з тим, що ідіоти використовують чисте насильство", - сказав він.

Нідерланди підбили підсумки після вихідних, коли по всій країні пройшли десятки запеклих протестів проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом.

Щонайменше 130 осіб були заарештовані, чотири людини поранені і кілька поліцейських також отримали поранення з п'ятниці, коли протест в портовому місті Роттердам переріс в зіткнення між поліцією і учасниками заворушень.