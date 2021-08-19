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Прем'єр-міністру Ізраїлю зроблять третє щеплення від COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністру Ізраїлю зроблять третє щеплення від COVID-19. Він також закликав громадян країни активізувати зусилля, щоб зупинити хвилю "Дельти" і запобігти локдаун, який завдасть шкоди економіці і добробуту громадян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Завтра вранці мені зроблять третє додаткове щеплення. Закликаю всіх, хто відповідає встановленим критеріям, зробити щеплення. Візьміть на себе відповідальність за здоров'я і джерело доходу кожного з нас. Зараз не час ризикувати життям", - заявив Нафталі Беннет.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю подякував фахівцям групи по боротьбі з епідеміями, міністру охорони здоров'я Ніцану Горовицю, генеральному директору МОЗ професору Нахману Аша і всім співробітникам системи охорони здоров'я за самовіддану працю на благо громадян Ізраїлю.

"Зроблено ще один важливий крок у боротьбі з штамом "Дельта". Держава Ізраїль на передньому краї всесвітньої боротьби з епідемією. Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини, і ми продовжуємо відкривати можливості для чергових вікових груп", - додав ізраїльський прем'єр.

Раніше ми писали, що в Ізраїлі за тиждень третю дози вакцини від коронавірусу отримали понад мільйон осіб.

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Ізраїль