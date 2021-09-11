Прем'єр-міністра Гаїті викликали на допит у справі про вбивство президента

Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод відправив прем'єру Гаїті Аріелю Анрі лист з проханням прийти в прокуратуру для давання свідчень у справі про вбивство президента Жовенеля Моіза. Глава уряду розмовляв телефоном з підозрюваним у вбивстві через кілька годин після злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Прокурор просить про зустріч з міністром, щоб дізнатися про його розмови з передбачуваним злочинцем.

AP називає лист ретельно сформульованим запрошенням. У ньому є такі формулювання, як "був би вдячний", "якщо ви побажаєте".