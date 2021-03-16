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У прем'єр-міністра Естонії виявили коронавірус

Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас захворіла на COVID-19. Вона отримала позитивний результат тесту.

Про це повідомляє ERR.

"Як і багато хто з вас, зробила тест для заспокоєння совісті та захисту близького оточення. У мене тільки трохи піднялася температура, і позитивного результату я не очікувала. Ще одне підтвердження, який підступний цей вірус", - сказала Каллас.

Вона також додала, що не знає, де могла заразитися. До минулого четверга прем’єр-міністр як контактна особа була 10 днів в самоізоляції. Після неї, вона отримала негативний результат тесту та намагалася працювати дистанційно.

"Продовжую роботу з дому. В Естонії через інтернет можна успішно керувати урядом, виступати перед парламентом і здійснювати всі інші необхідні для кризового і державного управління дії", - заявила прем’єр.

Нагадаємо, президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Главі держави довелося пройти обстеження через проблеми зі здоров'ям.

Також РБК-Україна писало, що президент Сирії заразився коронавірусом. Крім того, захворіла дружина президента.

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