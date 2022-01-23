Прем'єр-міністр Нової Зеландії скасувала своє весілля через нові COVID-обмеження

"Моє весілля не відбудеться", - сказала вона журналістам, додавши, що шкодує про тих, хто потрапив у подібний сценарій. При цьому Ардерн не назвала дату свого весілля з давнім партнером і ведучим риболовного шоу Кларком Гейфордом.

Вона додала:"Я нічим не відрізняюся від тисяч інших новозеландців, які зазнали на собі набагато більш руйнівні наслідки пандемії".

Нова Зеландія запровадить правила носіння масок і обмежить збори з неділі після того, як штам "Омікрон" поширився з північних на південні острови.

Кордони Нової Зеландії були закриті для іноземців з березня 2020 року. Уряд відклав плани поетапного відкриття з середини січня до кінця лютого через побоювання з приводу потенційного спалаху "Омікрону", як у сусідній Австралії.

Люди, які можуть поїхати в Нову Зеландію у виняткових випадках, повинні подати заяву на перебування в державних карантинних установах. Минулого тижня уряд припинив видачу нових дозволів на тлі різкого збільшення числа людей, що прибувають з "Омікроном".

Близько 94% населення Нової Зеландії у віці старше 12 років повністю вакциновані, і близько 56% отримали ревакцинацію.