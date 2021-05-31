Прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від COVID

У понеділок, 31 Травня, прем'єр-міністр Нідерландів вакцинувався від коронавірусу. Він зробив перше щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.
Про це Рютте повідомив у Twitter.
"Вакцинація-це шлях до виходу з цієї кризи, і завдяки вакцині Janssen ця перспектива стала ближчою і для мене", - написав він.
Також прем'єр подякував медикам, які"щодня наполегливо працюють, щоб допомогти Нідерландам вийти з кризи".
Нагадаємо, з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.
Крім того, з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.
Додамо, що у Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Також влада дозволила кафе і ресторанам повернуться до звичайного режиму роботи.