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Прем'єр-міністр Канади Трюдо заразився коронавірусом

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що заразився коронавірусом. З четверга 27 січня він був на самоізоляції після контакту з хворим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трюдо.

Він заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

"У мене позитивний тест на COVID-19. Продовжу працювати віддалено на цьому тижні, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров'я", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Трюдо уточнив, що відчуває себе добре. А також закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його сім'я покинули будинок в Оттаві з міркувань безпеки і вирушили в секретне місце.

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Канада