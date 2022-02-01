Прем'єр-міністр Канади Трюдо заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що заразився коронавірусом. З четверга 27 січня він був на самоізоляції після контакту з хворим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трюдо.
Він заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
"У мене позитивний тест на COVID-19. Продовжу працювати віддалено на цьому тижні, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров'я", - заявив прем'єр-міністр Канади.
Трюдо уточнив, що відчуває себе добре. А також закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу.
Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його сім'я покинули будинок в Оттаві з міркувань безпеки і вирушили в секретне місце.