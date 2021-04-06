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Прем'єр-міністр Грузії захворів COVID-19

Новость на русском → Грузія, Вівторок 06 квітня 2021 11:35
Прем'єр-міністр Грузії захворів COVID-19 Фото: Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі підтвердилося зараження коронавірусною інфекцією. Він зробив тест на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба уряду Грузії.

"У прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі підтверджений коронавірус у результаті планового тестування. Прем'єр почувається добре, перебуває у самоізоляції, продовжує працювати віддалено", - вказано у повідомленні.

Дані Міністерства охорони здоров'я Грузії свідчать, що за минулу добу після проведення 24 592 тестів на COVID-19 було виявлено 897 заражень, померли десять осіб.

Нагадаємо, 18 березня президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила перше щеплення від коронавірусу. Вона була вакцинована препаратом AstraZeneca.

Глава держави відзначала, що в Грузії в першу чергу вакцинують лікарів, медсестер і медперсонал, який працює з хворими на коронавірус.

Так, у кінці лютого країна скасувала майже всі карантинні обмеження через пандемію COVID. Однак комендантська година залишилася.

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