Прем'єр-міністр Франції зробив перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca

У п'ятницю, 19 березня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив перше щеплення від коронавірусу. Він був вакцинований препаратом британсько-шведської фірми AstraZeneca.
Про це повідомляє BFM TV.
Кастекс вакцинувався в лікарні Беген в Сен-Манде, недалеко від Парижа.
"Я нічого не відчув, хоча мені було трохи не комфортно", - заявив він після вакцинації.
Зазначимо, що сьогодні Вище управління охорони здоров'я Франції (HAS), ґрунтуючись на висновках європейського регулятора, рекомендувало відновлення використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для людей від 55 років і старше.
Глава уряду вписується у визначену вікову категорію: він відзначив своє 55-річчя у липні 2020 року.
Нагадаємо, відсьогодні, 19 березня, в деяких регіонах Франції вводиться локдаун. Посилення карантину почалося з півночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах країни.
Крім того, на північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Його було складно виявити. У людей, які їм заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.