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Прем'єр-міністр Франції зробив перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Париж, П'ятниця 19 березня 2021 16:55
Прем'єр-міністр Франції зробив перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca Фото: Жан Кастекс (leparisien.fr)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 березня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив перше щеплення від коронавірусу. Він був вакцинований препаратом британсько-шведської фірми AstraZeneca.

Про це повідомляє BFM TV.

Кастекс вакцинувався в лікарні Беген в Сен-Манде, недалеко від Парижа.

"Я нічого не відчув, хоча мені було трохи не комфортно", - заявив він після вакцинації.

Зазначимо, що сьогодні Вище управління охорони здоров'я Франції (HAS), ґрунтуючись на висновках європейського регулятора, рекомендувало відновлення використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для людей від 55 років і старше.

Глава уряду вписується у визначену вікову категорію: він відзначив своє 55-річчя у липні 2020 року.

Нагадаємо, відсьогодні, 19 березня, в деяких регіонах Франції вводиться локдаун. Посилення карантину почалося з півночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах країни.

Крім того, на північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Його було складно виявити. У людей, які їм заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.

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