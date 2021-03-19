Прем'єр-міністр Франції зробив перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca

У п'ятницю, 19 березня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив перше щеплення від коронавірусу. Він був вакцинований препаратом британсько-шведської фірми AstraZeneca.

Кастекс вакцинувався в лікарні Беген в Сен-Манде, недалеко від Парижа.

"Я нічого не відчув, хоча мені було трохи не комфортно", - заявив він після вакцинації.

Зазначимо, що сьогодні Вище управління охорони здоров'я Франції (HAS), ґрунтуючись на висновках європейського регулятора, рекомендувало відновлення використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для людей від 55 років і старше.

Глава уряду вписується у визначену вікову категорію: він відзначив своє 55-річчя у липні 2020 року.