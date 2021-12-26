Прем'єр Ізраїлю йде на самоізоляцію: у його дочки COVID

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вирушає на самоізоляцію. Оскільки тест його дочки на коронавірус дав позитивний результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.
Під час засідання уряду Беннету стало відомо, що його дочка отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У зв'язку з отриманою інформацією він змушений був покинути засідання Кабінету міністрів.
Видання зазначає, що 14-річна дочка ізраїльського прем'єра була вакцинована від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі хворі, на яких проводилося тестування,-одужали.
Крім того, в Ізраїлі посилять обмеження через штам "Омікрон". Це торкнеться торгових точок, ресторанів та інших закладів.