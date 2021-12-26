RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр Ізраїлю йде на самоізоляцію: у його дочки COVID

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вирушає на самоізоляцію. Оскільки тест його дочки на коронавірус дав позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.

Під час засідання уряду Беннету стало відомо, що його дочка отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У зв'язку з отриманою інформацією він змушений був покинути засідання Кабінету міністрів.

Видання зазначає, що 14-річна дочка ізраїльського прем'єра була вакцинована від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі хворі, на яких проводилося тестування,-одужали.

Крім того, в Ізраїлі посилять обмеження через штам "Омікрон". Це торкнеться торгових точок, ресторанів та інших закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльКоронавірус