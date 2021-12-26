Прем'єр Ізраїлю йде на самоізоляцію: у його дочки COVID

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вирушає на самоізоляцію. Оскільки тест його дочки на коронавірус дав позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru .

Під час засідання уряду Беннету стало відомо, що його дочка отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У зв'язку з отриманою інформацією він змушений був покинути засідання Кабінету міністрів.

Видання зазначає, що 14-річна дочка ізраїльського прем'єра була вакцинована від коронавірусу.