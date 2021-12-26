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Прем'єр Ізраїлю йде на самоізоляцію: у його дочки COVID

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Неділя 26 грудня 2021 18:21
Прем'єр Ізраїлю йде на самоізоляцію: у його дочки COVID Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вирушає на самоізоляцію. Оскільки тест його дочки на коронавірус дав позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.

Під час засідання уряду Беннету стало відомо, що його дочка отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У зв'язку з отриманою інформацією він змушений був покинути засідання Кабінету міністрів.

Видання зазначає, що 14-річна дочка ізраїльського прем'єра була вакцинована від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі хворі, на яких проводилося тестування,-одужали.

Крім того, в Ізраїлі посилять обмеження через штам "Омікрон". Це торкнеться торгових точок, ресторанів та інших закладів.

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