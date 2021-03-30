Прем'єр Італії разом з дружиною отримали щеплення вакциною AstraZeneca

Італія була серед низки європейських країн, які раніше цього місяця призупинили використання препарату компанії AstraZeneca через повідомлення про близько 30 випадків виникнення тромбів після вакцинації.

Більшість країн відновили використання цієї вакцини після того, як регулятор Європейського Союзу заявив про перевищення переваг препарату над можливими ризиками.

Драгі та його дружина, яким по 73 роки, отримали укол у великому центрі з вакцинації, створеному на головному залізничному вокзалі Риму, йдеться в короткій заяві прем'єр-міністра.

За останніми даними, Італія, де проживає близько 60 мільйонів людей, повністю щепила 3,04 мільйона людей, тоді як 3,6 мільйона отримали лише першу дозу вакцини.

В Італії щодня здійснюють близько 250 000 уколів вакциною від коронавірусу, але Драгі пообіцяв, що ця кількість збільшиться вдвічі у квітні.