Прем'єр Італії сподівається на подолання епідемії коронавірусу до липня

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте сподівається, що епідемію коронавірусу в країні вдасться подолати до липня. Про це Конте заявив під час звернення до громадян Італії 24 березня, передає Reuters.

Так прем'єр прокоментував можливе продовження жорстких карантинних заходів до 31 липня.

"Це лише теорія, але я вірю, що все закінчиться раніше", - заявив Конте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії посилив покарання за порушення загальнонаціональних карантинних обмежень у зв'язку зі спалахом коронавіруса. За порушення карантину можливий штраф в розмірі до 3 тисяч євро.

Зазначимо, італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавіруса. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.

Також РБК-Україна писало, що Конте підкреслив необхідність продовжити терміни дії карантинних обмежень в Італії після 3 квітня. Також, за його словами, уряд готовий надавати мільярди державних інвестицій.