Прем'єр Індії пригрозив Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт

Індія має намір скасувати торговельні привілеї після теракту в Кашмірі

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Моди, Индия готовит "решительный ответ" и не позволит Пакистану дестабилизировать ситуацию внутри страны. Уточняется, что Дели предпримет все возможные дипломатические шаги для полной изоляции Пакистана.

Предполагается, что первым шагом станет отмена торговых привилегий с индийской стороны.

Напомним, накануне в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Организация выступает за отделение Кашмира от Индии; признана террористической в Индии, Пакистане и ряде других стран.

Кашмир - индийский штат, населенный преимущественно мусульманами, которые выступают за присоединение к Пакистану. В июне в результате столкновений там погиб один демонстрант и около десятка были ранены.