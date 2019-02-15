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Прем'єр Індії пригрозив Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт

Новини » Політика    15.02.2019 - 10:44
Прем'єр Індії пригрозив Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт
Фото: Нарендра Моді (pmindia.gov.in)

Індія має намір скасувати торговельні привілеї після теракту в Кашмірі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Моді, Індія готує "рішучу відповідь" і не дозволить Пакистану дестабілізувати ситуацію всередині країни. Уточнюється, що Делі зробить всі можливі дипломатичні кроки для повної ізоляції Пакистану.

Передбачається, що першим кроком стане скасування торговельних привілеїв з індійської сторони.

Нагадаємо, напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаїш-е-Мухаммад". Організація виступає за відділення Кашміру від Індії; визнана терористичною в Індії, Пакистані та низці інших країн.

Кашмір - індійський штат, населений переважно мусульманами, які виступають за приєднання до Пакистану. У червні в результаті зіткнень там загинув один демонстрант і близько десятка були поранені.

 

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