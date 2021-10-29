Прем'єр Грузії про голодування Саакашвілі: у людини є право на самогубство
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прокоментував голодування екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Він також заявив, що у будь-якої людини є право на самогубство.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".
У нього запитали, яким може бути фінал, якщо стан Саакашвілі погіршиться.
"Фінал не знаю... якщо людина шкодить власному здоров'ю ... навіть більше: за законом, у людини є право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то він має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", - заявив він.
Прем'єр заявив, що влада створила додаткову групу лікарів для надання допомоги Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в колонії, де тримають Саакашвілі, постійно чергує реанімаційна бригада, яка може зробити йому переливання крові або масаж серця за необхідності.
Зазначимо, ув'язненому Саакашвілі вже надавав допомогу реаніматолог.