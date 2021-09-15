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Прем'єр Гаїті звільнив головного прокурора, який підозрював його у вбивстві президента

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі звільнив головного прокурора країни Бід-Форда Клода, призначивши на його місце іншу людину. Це сталося після того, як Клод домагався звинувачення проти Генрі у справі про вбивство президента Жовенеля Мойсея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При тому невідомо, наскільки законно це звільнення і чи не суперечить воно Конституції Гаїті 1987 року. Конституція передбачає, що прокурор може бути призначений або звільнений тільки президентом країни

Нагадаємо, що раніше прокурор Гаїті попросив суддю пред'явити Генрі звинувачення у справі про вбивство президента. Він також просив заборонити йому виїзд з країни.

Раніше повідомлялося, що Клод викликав Генрі на допит, щоб поговорити про його зв'язки з передбачуваним злочинцем у справі про вбивство Мойсея.

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