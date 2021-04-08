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Прем'єр Чехії звільнив главу МОЗ за відмову купити російську вакцину

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш звільнив главу міністерства охорони здоров'я країни Яна Блатны.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Пост глави моз Чехії займе директор Факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер.

За словами Блатны, рішення Бабиша політично мотивовано. Екс-міністр додав, що його совість чиста, і він виконував свої обов'язки, використовуючи всі знання і сили. З приводу затвердження вакцин від коронавіруса, він сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів, які не завдадуть шкоди людям.

Аренбергер стане четвертим міністром охорони здоров'я Чехії за час пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.

Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчи. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.

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